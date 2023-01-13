Січень, 13 в 17:19

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими відбулася зустріч із рідними військовослужбовців 74-го окремого розвідбатальйону. Їх попередили про шахрайство з Росії.

Як повідомляє Офіс омбудсмена, поспілкувалися з рідними представники Штабу, ЗСУ, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Представник омбудсмена попередив про вид шахрайства, коли росіяни пропонують за гроші покращити умови утримання полонених чи внести їх у списки на обмін.

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– Нещодавно був випадок, коли росіяни запропонували чоловіку за гроші начебто внести його сина в списки на обмін. Батько заплатив 60 тисяч гривень, проте сина так і не обміняли. Однак може трапитися, що в наступних обмінах цей полонений таки потрапить у список, запропонований Росією і тоді його рідні будуть думати, нібито це сталося завдяки грошам, – йдеться повідомленні.

В офісі Уповноваженого ВР з прав людини наголосили, що жодних грошей за повернення наших громадян платити не потрібно.

– Україна цінує кожного і працює заради того, аби всі наші люди повернулися додому, – підкреслюється у повідомленні.

Фото: Координаційний штаб з поводження з полоненими