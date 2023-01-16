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Факты / Україна

Украинские военные прибыли в США на обучение с ПВО Patriot

Валентина Чорна, редактор ленты
Системи ППО Patriot

Украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом в Twitter сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Подготовка будет продолжаться несколько месяцев, хотя стандартный срок обучения составляет от полугода до года.

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— Около 100 украинских военных прибыли в Оклахому, чтобы начать обучение на системе ПВО Patriot. В Пентагоне для них была разработана ускоренная программа тренировки, — написал он.

Напомним, в декабре США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на $2 млрд, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса ПВО Patriot для Украины.

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