Январь, 16 в 10:17

Украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом в Twitter сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Подготовка будет продолжаться несколько месяцев, хотя стандартный срок обучения составляет от полугода до года.

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— Около 100 украинских военных прибыли в Оклахому, чтобы начать обучение на системе ПВО Patriot. В Пентагоне для них была разработана ускоренная программа тренировки, — написал он.

‼️ Близько 100 українських військових прибули в Оклахому, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot. В Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування. За оцінками, вона займе кілька місяців (стандартна триває від півроку до року). https://t.co/Og82aycO6H — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 16, 2023

Напомним, в декабре США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на $2 млрд, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса ПВО Patriot для Украины.