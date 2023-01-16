Січень, 16 в 10:17

Українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Про це у Twitter повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Підготовка триватиме кілька місяців, хоча стандартний термін навчання становить від пів року до року.

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– Близько 100 українських військових прибули в Оклахому, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot. В Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування, – написав він.

‼️ Близько 100 українських військових прибули в Оклахому, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot. В Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування. За оцінками, вона займе кілька місяців (стандартна триває від півроку до року). https://t.co/Og82aycO6H — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 16, 2023

Нагадаємо, у грудні США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на $2 млрд, в якому було анонсовано поставку першої батареї комплексу ППО Patriot для України.