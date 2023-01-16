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Факти / Україна

Українські військові прибули у США на навчання з ППО Patriot

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Системи ППО Patriot

Українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Про це у Twitter повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Підготовка триватиме кілька місяців, хоча стандартний термін навчання становить від пів року до року.

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– Близько 100 українських військових прибули в Оклахому, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot. В Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування, – написав він.

Нагадаємо, у грудні США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на $2 млрд, в якому було анонсовано поставку першої батареї комплексу ППО Patriot для України.

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