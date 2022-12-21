Декабрь, 21 в 20:23

Государственный департамент США объявил о новом пакете американской военной помощи для Украины, состоящем из двух частей – той, которая будет предоставлена из запасов Пентагона на 1 млрд долларов, и отдельной, еще за 800 млн долларов.

Как отмечает Washington Post, речь идет о батарее Patriot, боеприпасах к HIMARS, снарядах к миноментным системам и многом другом.

Список военной помощи на 1 млрд долларов:

Одна батарея Patriot и боеприпасы

Боеприпасы к артиллерийской системе HIMARS (количество не уточнили)

500 артиллерийских снарядов на 155 мм с точной наводкой

Десять 120-мм минометных систем

10 тысяч 120-мм минометных выстрелов

Десять 82-мм минометных систем

Десять 60-мм минометных систем

37 Cougar MRAP

120 автомобилей HMMWV

Шесть бронированных грузовиков общего назначения

Не указано количество HARM

На названное количество JDAM

Более 2,7 тыс. единиц гранатометов и стрелкового оружия

Противопехотные боеприпасы Клеймор

Приборы ночного видения

Оптика

Защищенные системы связи

Бронежилеты

Список военной помощи США за 800 млн долларов:

45 тысяч 152 мм артиллерийских снарядов

20 тысяч 122 мм артиллерийских снарядов

50 тысяч 122 мм реактивных снарядов к системам БМ-21 Град

100 тысяч 125 мм танковых боеприпасов

Терминалы SATCOM

Оплата обучения и технического обслуживания

Here’s the full rundown: $1.85 Billion in new military assistance to Ukraine — $1 Billion under State’s Presidential Drawdown Authority

— $850 million in support under DoD’s Ukraine Security Assistance Initiative pic.twitter.com/OVmUrVM3Uo — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) December 21, 2022