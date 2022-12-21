Patriot, боеприпасы к HIMARS, HARM: что входит в помощь США для Украины на $1,8 млрд
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Государственный департамент США объявил о новом пакете американской военной помощи для Украины, состоящем из двух частей – той, которая будет предоставлена из запасов Пентагона на 1 млрд долларов, и отдельной, еще за 800 млн долларов.
Как отмечает Washington Post, речь идет о батарее Patriot, боеприпасах к HIMARS, снарядах к миноментным системам и многом другом.
Список военной помощи на 1 млрд долларов:
- Одна батарея Patriot и боеприпасы
- Боеприпасы к артиллерийской системе HIMARS (количество не уточнили)
- 500 артиллерийских снарядов на 155 мм с точной наводкой
- Десять 120-мм минометных систем
- 10 тысяч 120-мм минометных выстрелов
- Десять 82-мм минометных систем
- Десять 60-мм минометных систем
- 37 Cougar MRAP
- 120 автомобилей HMMWV
- Шесть бронированных грузовиков общего назначения
- Не указано количество HARM
- На названное количество JDAM
- Более 2,7 тыс. единиц гранатометов и стрелкового оружия
- Противопехотные боеприпасы Клеймор
- Приборы ночного видения
- Оптика
- Защищенные системы связи
- Бронежилеты
Список военной помощи США за 800 млн долларов:
- 45 тысяч 152 мм артиллерийских снарядов
- 20 тысяч 122 мм артиллерийских снарядов
- 50 тысяч 122 мм реактивных снарядов к системам БМ-21 Град
- 100 тысяч 125 мм танковых боеприпасов
- Терминалы SATCOM
- Оплата обучения и технического обслуживания
Here’s the full rundown: $1.85 Billion in new military assistance to Ukraine
— $1 Billion under State’s Presidential Drawdown Authority
— $850 million in support under DoD’s Ukraine Security Assistance Initiative pic.twitter.com/OVmUrVM3Uo
— Andrew deGrandpré (@adegrandpre) December 21, 2022
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