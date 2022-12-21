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Patriot, боеприпасы к HIMARS, HARM: что входит в помощь США для Украины на $1,8 млрд

Анастасия Гевко, редактор ленты
Patriot
Фото: Getty Images

Государственный департамент США объявил о новом пакете американской военной помощи для Украины, состоящем из двух частей – той, которая будет предоставлена из запасов Пентагона на 1 млрд долларов, и отдельной, еще за 800 млн долларов.

Как отмечает Washington Post, речь идет о батарее Patriot, боеприпасах к HIMARS, снарядах к миноментным системам и многом другом.

Список военной помощи на 1 млрд долларов:

  • Одна батарея Patriot и боеприпасы
  • Боеприпасы к артиллерийской системе HIMARS (количество не уточнили)
  • 500 артиллерийских снарядов на 155 мм с точной наводкой
  • Десять 120-мм минометных систем
  • 10 тысяч 120-мм минометных выстрелов
  • Десять 82-мм минометных систем
  • Десять 60-мм минометных систем
  • 37 Cougar MRAP
  • 120 автомобилей HMMWV
  • Шесть бронированных грузовиков общего назначения
  • Не указано количество HARM
  • На названное количество JDAM
  • Более 2,7 тыс. единиц гранатометов и стрелкового оружия
  • Противопехотные боеприпасы Клеймор
  • Приборы ночного видения
  • Оптика
  • Защищенные системы связи
  • Бронежилеты

Список военной помощи США за 800 млн долларов:

  • 45 тысяч 152 мм артиллерийских снарядов
  • 20 тысяч 122 мм артиллерийских снарядов
  • 50 тысяч 122 мм реактивных снарядов к системам БМ-21 Град
  • 100 тысяч 125 мм танковых боеприпасов
  • Терминалы SATCOM
  • Оплата обучения и технического обслуживания

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Источник: The Washington Post
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