Государственный департамент США объявил о новом пакете американской военной помощи для Украины, состоящем из двух частей – той, которая будет предоставлена из запасов Пентагона на 1 млрд долларов, и отдельной, еще за 800 млн долларов.

Как отмечает Washington Post, речь идет о батарее Patriot, боеприпасах к HIMARS, снарядах к миноментным системам и многом другом.

Here’s the full rundown: $1.85 Billion in new military assistance to Ukraine

— $1 Billion under State’s Presidential Drawdown Authority

— $850 million in support under DoD’s Ukraine Security Assistance Initiative pic.twitter.com/OVmUrVM3Uo

— Andrew deGrandpré (@adegrandpre) December 21, 2022