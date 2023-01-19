Январь, 19 в 8:43

Взрывы, которые в час ночи 19 января слышали жители Запорожья, доносились из Матвеевской общины.

Обновлено в 08:43. Об этом уже утром сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Там в поле упала вражеская ракета типа С-300.

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От взрыва снаряда в местном учебном заведении и зданиях рядом выбило все окна.

К счастью, обошлось без жертв.

– В своих лживых сводках оккупант отметит, что целился в сверхважный стратегический объект, – убежден Александр Старух.

По словам главы ОВА, за сутки 17 населенных пунктов в общей сложности выдержали 153 обстрела. В настоящее время зафиксировано 28 сообщений о разрушениях.

К слову, 17 января Запорожская область выдержала рекордный обстрел – российские войска открывали огонь 171 раз.

После этого поступило 22 сообщения о разрушении домов и квартир мирных людей вражескими снарядами и ракетами.

Напомним, что услышали взрывы в Запорожье местные жители ориентировочно в 1:24 19 января.

За две минуты до этого в области была объявлена воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Александр Старух