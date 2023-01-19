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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Трагедия в Броварах и планы Запада передать Украине новое оружие: что происходит на 330-й день войны (онлайн)

Трагедия в Броварах и планы Запада передать Украине новое оружие: что происходит на 330-й день войны (онлайн)

18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС, на котором руководство МВД направлялось в командировку в одну из горячих точек. Погибли министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, а также трое их помощников и трое членов экипажа ГСЧС.

США меняют мнение о предоставлении Украине дальнобойного оружия, чтобы ВСУ могли поразить Крым, говорится в материале The New York Times;

В то же время Politico пишет, что США планируют объявить о поставках Украине ракет GLSDB, имеющих дальность поражения около 150 км.

Правительство Швеции 19 января может объявить о передаче Украине самоходных артиллерийских установок Archer;

Вашингтон 18 января объявил о выделении Украине $125 млн на ликвидацию повреждений в энергетике.

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00:38 - 19 января

Ситуация на фронте остается тяжелой, а эпицентр самых жестоких и принципиальных боев проходит сейчас на Донбассе.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов. Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! – говорит он.

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