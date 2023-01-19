Щойно оголосили про тривогу: у Запоріжжі вночі було чутно вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 19 січня в Запоріжжі пролунали вибухи.
Про гучні звуки місцеві жителі почали повідомляти орієнтовно о 01:24, тобто за дві хвилини після того, як в області було оголошено повітряну тривогу.
Обласна та місцева влада ситуацію поки не коментувала.
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Зауважимо, що 17 січня регіон витримав рекордний обстріл – російські війська відкривали вогонь 171 раз.
Після цього надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків та квартир мирних людей ворожими снарядами та ракетами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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