Полномасштабное вторжение России в Украину стало поводом для переосмысления прошлое Советского Союза для более 50% украинцев.

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном Фондом Демократические инициативы им. И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года.

Так, 52,8% украинцев отмечают, что нападение России на Украину стало для них стимулом переосмыслить советское прошлое, когда 34,6% заявили, что вторжение РФ не повлияло на их отношение к советскому прошлому. В то же время 12,5% опрошенных не смогли дать ответ.

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— Несмотря на то, что это субъективная оценка, предыдущие вопросы показали существенное изменение в общественном мнении относительно исторической памяти по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, — отмечается в исследовании.

Согласно данным социологического опроса, 73,3% украинцев во всех регионах страны положительно расценивают распад СССР, 12% с этим не согласны и оценивают событие негативно, еще 15% не определились со своим отношением.

Больше всего сторонников распада Советского Союза наблюдается в западном (Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях) макрорегионе Украины (92%), когда же меньше всего сторонников на юге (48%). Центральная и восточная часть государства имеют — 71% и 65% соответственно.

В исследовании отмечается, что по сравнению с аналогичными данными за 2020 год, количество респондентов, одобряющих распад Советского Союза, увеличилось на 24% (в 2020 году оно составляло 49%). А количество тех, чье отношение отрицательное, выросло на 20% (в 2020 году — 32%). На Юге и Востоке Украины по состоянию на 2020 год негативная оценка распада СССР преобладала.

Примечательно, что социологи указывают на корреляцию между ответом на вопрос о распаде СССР в зависимости от языка повседневного общения и материального положения.

— Среди тех, кто в повседневной жизни говорит на русском, положительная оценка распада СССР также доминирует, но среди них почти на 20% больше тех, кто скучает по СССР, чем среди украиноязычных респондентов. Та же тенденция в отношении людей с низким материальным статусом относительно более обеспеченных респондентов, — сообщили социологи

В то же время около 72,5% одобрительно относятся к решению Украины об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима, который осуществлял политику террора. Это же решение не одобряют 9,3%, а 18,3% респондентов затруднились ответить.

Как отмечается, еще в 2020 году не было такого единодушия относительно этого мероприятия государственной политики национальной памяти. В апреле 2020 года около трети граждан одобряли это решение, еще треть — не одобряла, другая треть — была равнодушна к этому или не имела устоявшегося отношения.

Опрос методом face-to-face был проведен по стратифицированной многоступенчатой выборке. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и г. Киев, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской. Киев, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%, а дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российско-украинской войны, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан, отмечают социологи.