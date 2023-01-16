Январь, 16 в 14:49

Абсолютное большинство украинцев готовы терпеть проблемы, связанные с полномасштабной войной, до победы над РФ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое по заказу Института социологии НАН Украины выполнил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Социологи исследовали общественное мнение украинцев по итогам 10 месяцев развязанной РФ полномасштабной войны.

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Выяснилось, что 69% граждан готовы терпеть проблемы, спровоцированные войной, столько, сколько потребуется, вплоть до победы Украины над страной-агрессором Россией. Это свидетельствует о психологической стойкости украинцев.

Речь идет о таких проблемах, как рост цен на продукты и товары, перебои с электроснабжением и теплоснабжением, сокращение рабочих мест.

Еще 23,9% готовы терпеть нынешние и будущие проблемы, однако лишь ограниченное время, а 4,6% в целом не готовы испытывать трудности.

Кроме того, возросло количество граждан, уверенных в своих силах: с 42% в 2021 году до 56,4% в 2022 году.

Показательным социологи считают оптимизм украинцев в краткосрочной перспективе. В ходе опроса более двух третей респондентов (67,9%) заявили, что ожидают улучшения жизни в 2023 году.

Более 95% опрошенных выразили уверенность в победе Украины в войне с РФ. О своей неуверенности в победе заявили всего 2,5% респондентов.

При этом абсолютное большинство украинцев (63,2%) ожидают победу в течение ближайшего года или быстрее. Только 26% респондентов считают, что полномасштабная война будет длиться больше года.

– Таким образом в обществе существуют значительные надежды на скорейшее завершение военного противостояния с Россией, финалом которого будет наша победа, — подчеркнули социологи.

Почти все опрошенные предоставили высокие (63,8%) или средние (32,1%) оценки международной поддержке, которую получает Украина для победы над РФ.

На фоне войны в украинском обществе наблюдается тренд по усилению гражданской идентичности. Количество тех, кто считает себя гражданином Украины, возросло с 62,6% в 2021 году до 79,7% по состоянию на декабрь 2022 года.

Из-за войны и вследствие осознания ценности собственного государства существенно улучшились оценки эффективности и ожидания от будущего Украины. Так, 76,2% опрошенных убеждены, что ситуация будет улучшаться.

А общие установки по отношению к государству изменились с преимущественно отрицательных в 2021 году (55,8% отрицательных оценок против 6,6% положительных) на преимущественно положительные в 2022 году (46,6% положительных оценок против 26,1% отрицательных).

Социологический мониторинг проводился специалистами КМИС по заказу Института социологии НАН Украины. Полевой этап исследования продолжался с 19 по 25 декабря 2022 года.

Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением оккупированного Крыма и временно захваченных РФ территорий Донбасса. В общей сложности были опрошены 2007 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (исключительно по мобильным телефонным номерам). Статистическая погрешность выборки составляет 2,2%.

Фото: Институт социологии НАН Украины