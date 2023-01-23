Главы МИД стран G7 посвятят встречу годовщины войны в Украине

Январь, 22 в 23:36

В феврале в Мюнхене министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) проведут встречу в знак единства против российской агрессии. Ее посвятят годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ожидается, что первая в 2023 году встреча глав МИД G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится 17-19 февраля.

На встрече будет председательствовать министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси, поскольку Япония в этом году является главой в G7.

Сейчас смотрят Ожидается, что министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США и ЕС также подтвердят важность поддержки международного порядка, основанного на верховенстве права. К слову, 10-й пакет санкций ЕС в отношении России может вступить в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Источник: Japan Today

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