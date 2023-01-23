Санкции против РФ могут вступить в силу 24 февраля 2023 года, а против Беларуси еще раньше — Йозвяк

Январь, 22 в 23:02

10-й пакет санкций ЕС в отношении России может вступить в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля.

Об этом в Twitter написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Кроме того, санкции в отношении Беларуси могут быть введены еще раньше, пересмотр ценового предела на российскую нефть может произойти вначале марта.

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Напомним, что 22 января Европейской комиссии начали консультации с послами ЕС, чтобы принять 10 пакет санкций против Российской Федерации, в который войдут ограничения и против Беларуси за помощь стране-агрессору для ведения войны против Украины.