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Факти / Україна

Глави МЗС країн G7 присвятять зустріч річниці війни в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
G7
Фото: Depositphotos

У лютому у Мюнхені міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) проведуть зустріч на знак єдності проти російської агресії. Її присвятять річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Очікується, що перша у 2023 році зустріч глав МЗС G7 відбудеться на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 17-19 лютого.

На зустрічі головуватиме міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, оскільки Японія цього року є головою у G7.

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Очікується, що міністри закордонних справ Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів, а ще ЄС також підтвердять важливість підтримки міжнародного порядку, що ґрунтується на верховенстві права.

До речі, 10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії може набути чинності у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Джерело: Japan Today

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