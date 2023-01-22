Италия рассматривает отправку Словакии ПВО SAMP-T в обмен на Patriot для Украины — СМИ

Январь, 22 в 15:24

Италия может отправить Словакии ПВО SAMP-T, а Братислава передаст Украине Patriot.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Издание отмечает, что Италия может поставить в Словакию современное ПВО SAMP-T. Братислава направит Patriot в Германию, где украинские защитники будут учиться пользоваться ею, прежде чем комплекс транспортируют в Украину.

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Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто в то же время уклонился от вопроса о зенитном комплексе SAMP-T для ВСУ.

Отвечая на вопрос, какой вклад готова внести Италия и подтверждено ли развертывание SAMP-T, Крозетто ответил, что “не все могут делать все, но вместе они могут сделать многое”.

— Италия пришлет больше помощи, когда будет одобрен шестой пакет. Уже есть пять. Скажем, и Украина, и другие страны довольны помощью, которую Италия предоставила и в дальнейшем будет оказывать. Содержание, как вы знаете, держится в тайне, – отметил он.

Ранее СМИ писали, что итальянское правительство одобрило передачу Украине батареи ЗРК SAMP/T. Отмечается, что эти ЗРК способны сбивать даже баллистические ракеты.

Источник: Corriere della Sera