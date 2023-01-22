Італія розглядає відправку Словаччині ППО SAMP-T в обмін на Patriot для України – ЗМІ

Італія може відправити Словаччині ППО SAMP-T, а Братислава натомість передасть Україні Patriot.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Видання зазначає, що Італія може поставити до Словаччини сучасної ППО Samp-T. Братислава ж направить Patriot до Німеччини, де українські захисники навчатимуться користуватись нею, перш ніж комплекс транспортують до України.

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Глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто водночас ухилився від питання щодо зенітного комплексу Samp-T для ЗСУ.

Відповідаючи на питання, який внесок готова зробити Італія й чи підтверджено розгортання Samp-T, Крозетто відповів, що “не всі можуть робити все, але разом вони можуть зробити багато”.

– Італія надішле більше допомоги, коли буде схвалено шостий пакет. Вже є п’ять. Скажімо, і Україна, і інші країни задоволені допомогою, яку Італія надала і надалі надаватиме. Зміст, як ви знаєте, тримається в таємниці, – зазначив він.

Раніше ЗМІ писали, що італійський уряд схвалив передачу Україні батареї ЗРК SAMP/T. Зазначається, що ці ЗРК здатні збивати навіть балістичні ракети.

Джерело: Corriere della Sera