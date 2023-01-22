Январь, 22 в 19:46

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли сообщил, что международное сообщество должно поддерживать Украину в войне с РФ вплоть до украинской победы, чтобы не поощрять других потенциальных агрессоров.

Об этом Клеверли сказал в интервью телеканалу СВС.

– Мы пообещали поддерживать украинцев, пока они не защитят свою родину от попытки российского вторжения. Если мы не сделаем этого, то будет сигнал всем потенциальным агрессорам где угодно в мире, что у нас нет терпения, стратегической выносливости, чтобы придерживаться слова до тех пор, пока работа не будет выполнена, – считает Клеверли.

Он подчеркнул, что это сделает мир гораздо опаснее и будет стоить гораздо дороже – как с точки зрения человеческих жизней, так и денег.

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– Так что морально и экономически правильно – поддерживать Украину, пока она не защитит себя от попытки вторжения, и это может означать усиление поддержки, – сказал министр.

Напомним, Великобритания на этой неделе объявила о выделении нового масштабного пакета военной помощи для Украины.

Туда вошли сотни бронированных автомобилей, артиллерия, танки, снаряды, патроны и другая техника и снаряжение.