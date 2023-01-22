Клеверли: отказ от поддержки Украины обойдется значительно дороже ее продления
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли сообщил, что международное сообщество должно поддерживать Украину в войне с РФ вплоть до украинской победы, чтобы не поощрять других потенциальных агрессоров.
Об этом Клеверли сказал в интервью телеканалу СВС.
– Мы пообещали поддерживать украинцев, пока они не защитят свою родину от попытки российского вторжения. Если мы не сделаем этого, то будет сигнал всем потенциальным агрессорам где угодно в мире, что у нас нет терпения, стратегической выносливости, чтобы придерживаться слова до тех пор, пока работа не будет выполнена, – считает Клеверли.
Он подчеркнул, что это сделает мир гораздо опаснее и будет стоить гораздо дороже – как с точки зрения человеческих жизней, так и денег.
– Так что морально и экономически правильно – поддерживать Украину, пока она не защитит себя от попытки вторжения, и это может означать усиление поддержки, – сказал министр.
Напомним, Великобритания на этой неделе объявила о выделении нового масштабного пакета военной помощи для Украины.
Туда вошли сотни бронированных автомобилей, артиллерия, танки, снаряды, патроны и другая техника и снаряжение.