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Факти / Світ

Клеверлі: відмова від підтримки України обійдеться значно дорожче за її продовження

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Клеверлі: відмова від підтримки України обійдеться значно дорожче за її продовження

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі повідомив, що міжнародна спільнота мусить підтримувати Україну у війні з РФ аж до української перемоги, щоб не заохочувати інших потенційних агресорів.

Про це Клеверлі сказав в інтерв’ю телеканалу СВС.

– Ми пообіцяли підтримувати українців, поки вони не захистять успішно свою батьківщину від спроби російського вторгнення. Якщо ми не зробимо цього, то буде сигнал усім потенційним агресорам будь-де у світі, що у нас немає терпіння, стратегічної витривалості, аби дотримуватися слова доти, доки роботу не буде виконано, – вважає Клеверлі.

Він підкреслив, що це зробить світ значно небезпечнішим й коштуватиме значно дорожче – як з точки зору людських життів, так і грошей. 

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– Тож морально та економічно правильно – підтримувати Україну, поки вона не захистить себе від спроби вторгнення, і це може означати посилення підтримки, – сказав міністр.

Нагадаємо, Британія цього тижня оголосила про виділення нового масштабного пакета військової допомоги для України.

Туди увійшли сотні броньованих автомобілів, артилерія, танки, снаряди, набої та інша техніка й спорядження.

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