Британия хочет, чтобы Украина получила немецкие танки Leopard 2 — глава МИД

Январь, 22 в 13:59

Великобритания будет продолжать переговоры с союзниками по передаче танков Leopard Украине.

Об этом в эфире Sky News заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

– Мы хотим сделать так, чтобы украинцы победили. Мы хотим, чтобы это было сделано быстро, потому что это самый лучший способ спасти как можно больше жизней. Великобритания была в авангарде поддержки Украины военной техникой еще до начала вторжения. И мы продолжаем делать это, объявляя об испытаниях танков, а также о целом ряде других военных пожертвований, – сказал он.

Комментируя нежелание Берлина предоставить свои танки Leopard Украине и разрешить отправку танков другими странами, Клеверли отметил, что Германия сделала очень много для Украины.

Сейчас смотрят По словам министра, Британия продолжит поддерживать связь с международными партнерами по поставкам военной техники Украине. — Я бы хотел, чтобы украинцы были оснащены такими вещами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, которые им предоставили мы и другие. Я продолжу эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы помочь Украине получить лучшую военную технику, чтобы помочь им защитить себя от жестокого вторжения, — добавил он. Напомним, что во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8) не удалось принять решение о поставках нашему государству современных боевых танков Leopard 2. Читайте Дискуссия слишком медленно продвигается. Решение о танках для Украины не приняли из-за нежелания Германии — Боррель

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter