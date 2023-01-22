Британия хочет, чтобы Украина получила немецкие танки Leopard 2 — глава МИД
Великобритания будет продолжать переговоры с союзниками по передаче танков Leopard Украине.
Об этом в эфире Sky News заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
– Мы хотим сделать так, чтобы украинцы победили. Мы хотим, чтобы это было сделано быстро, потому что это самый лучший способ спасти как можно больше жизней. Великобритания была в авангарде поддержки Украины военной техникой еще до начала вторжения. И мы продолжаем делать это, объявляя об испытаниях танков, а также о целом ряде других военных пожертвований, – сказал он.
Комментируя нежелание Берлина предоставить свои танки Leopard Украине и разрешить отправку танков другими странами, Клеверли отметил, что Германия сделала очень много для Украины.
По словам министра, Британия продолжит поддерживать связь с международными партнерами по поставкам военной техники Украине.
— Я бы хотел, чтобы украинцы были оснащены такими вещами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, которые им предоставили мы и другие. Я продолжу эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы помочь Украине получить лучшую военную технику, чтобы помочь им защитить себя от жестокого вторжения, — добавил он.
Напомним, что во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8) не удалось принять решение о поставках нашему государству современных боевых танков Leopard 2.