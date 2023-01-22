Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Макрон не исключает предоставление Украине танков Leclerc

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Французький танк Leclerc (Леклерк)
Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки танков Leclerc в Украину.

Он выступал на саммите с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Макрон подчеркнул, что французские танки могут быть переданы армии ВСУ только в случае соблюдения трех условий.

Сейчас смотрят

Во-первых, передача тяжелой бронетехники не должно означать новой эскалации и провоцировать усиления кровопролития. Кроме того, эти танки должны быть действительно полезны в оборонительных позициях украинской армии, а оборона самой Франции от этого решения не пострадает.

— Я не исключаю, что мы отправим партию Leclerc в Украину, это решение даже может быть принято коллективно в нашем парламенте. Но однозначно все три условия должны быть соблюдены, – резюмировал он.

Читайте
Современные, мобильные и надежные: что известно о французских танках Leclerc

Источник: The Guardian
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка