Макрон не исключает предоставление Украине танков Leclerc
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки танков Leclerc в Украину.
Он выступал на саммите с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Макрон подчеркнул, что французские танки могут быть переданы армии ВСУ только в случае соблюдения трех условий.
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Во-первых, передача тяжелой бронетехники не должно означать новой эскалации и провоцировать усиления кровопролития. Кроме того, эти танки должны быть действительно полезны в оборонительных позициях украинской армии, а оборона самой Франции от этого решения не пострадает.
— Я не исключаю, что мы отправим партию Leclerc в Украину, это решение даже может быть принято коллективно в нашем парламенте. Но однозначно все три условия должны быть соблюдены, – резюмировал он.