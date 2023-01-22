Макрон не відкидає надання Україні танків Leclerc

Січень, 22 в 21:12

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає можливості відправлення танків Leclerc в Україну.

Він виступав на саміті із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

По-перше, передача важкої бронетехніки не має означати нової ескалації та провокувати посилення кровопролиття. Крім того, ці танки мають бути справді корисними в оборонних позиціях української армії, а оборона самої Франції від цього рішення не постраждає.

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