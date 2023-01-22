Макрон не відкидає надання Україні танків Leclerc
Фото: Getty Images
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає можливості відправлення танків Leclerc в Україну.
Він виступав на саміті із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
По-перше, передача важкої бронетехніки не має означати нової ескалації та провокувати посилення кровопролиття. Крім того, ці танки мають бути справді корисними в оборонних позиціях української армії, а оборона самої Франції від цього рішення не постраждає.
Зараз дивляться
– Я не виключаю, що ми відправимо партію Leclerc до України, це рішення навіть може бути ухвалене колективно у нашому парламенті. Але однозначно всі три умови мають бути дотримані, – резюмував він.