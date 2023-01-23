Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность передачи Украине собственных боевых танков Leclerc. Это может ускорить положительное решение Германии о поставках танков Leopard 2.

Что известно о французских танках Leclerc, их технических характеристиках и как они могут помочь Украине — узнавали Факты ICTV.

Leclerc (Леклерк) — основной боевой танк французской армии. Он разработан в 80-х годах, а серийное производство этой модели началось в 1990 году на предприятии концерна Nexter.

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Leclerc был назван в честь французского генерала Филиппа Леклерка де Отклока, чья бронетанковая дивизия освободила Париж в 1944 году. Иногда танк называют AMX-56, однако это название не является официальным.

Разрабатывать Leclerc начали для замены танка AMX-30 (имеющего слабую броневую защиту, который обеспечивал высокую мобильность и малые размеры).

Всего было произведено около 900 боевых машин, почти половина из которых поставлена на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты. Другие — состоят на вооружении Франции. С 2010 года Франция остановила производство танков Леклерк.

— Танк Leclerc является основной боевой машиной армии Франции. На сегодняшний день этот французский танк считается одним из самых современных машин в мире по количеству интегрированных и него автоматизированных, электронных систем. Иногда его даже называют танком, которому не нужен экипаж, — рассказывает военный эксперт Александр Коваленко.

По словам Коваленко, Leclerc имеет инновационные технологии именно электронного характера.

— По основным характеристикам Леклерк не сильно отличается от других западных танков, таких как Leopard-2 модификация А-7, Challenger-2, Abrams, — добавляет Коваленко.

По словам Коваленко, основным оружием Leclerc является 120-мм гладкоствольная пушка модели CN-120-26, с длиной ствола 52 калибра (6240 мм), с автоматом заряжания и стабилизированная в двух плоскостях. В конструкцию башни также заложен запас для возможности установки перспективных танковых орудий калибра 140 мм.

— Leclerc очень хорошо бронирован и имеет мощные возможности по уничтожению врага за счет неплохой 120-мм пушки CN-120-26 производства Франции. Это гладкоствольная пушка 52 калибра. Это обеспечивает ей высокие характеристики по уничтожению даже тяжелобронированной техники врага, — говорит эксперт.

Leclerc имеет автоматическое заряжание, это позволило уменьшить экипаж до трех человек и значительно снизить массу брони, а следовательно — увеличить подвижность машины. Кстати, масса брони была уменьшена примерно на 7 т относительно сопоставимых танков других стран.

Большое количество сложного электронного оборудования сказалось на стоимости танков. Leclerc считается одним из самых дорогих в мире. К примеру, в 2011 году стоимость одной машины составляла $9,3 млн.

В конце 2022 года Франция начала модернизацию 200 танков Leclerc, согласно которой техника получит обновленную систему управления огнем и новую электронику.

К 2025 году новые танки Leclerc XLR получат дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом 7,62 мм, основное вооружение, в том числе пушка CN 120-26, сохранится. Будет улучшена броня, в задней части установят противокумулятивные экраны, спереди — блоки динамической защиты.

Французские Leclerc не принимали участия в боевых действиях, однако были вовлечены в миротворческие мисси в Косово и Ливане, где показали хорошие результаты.

В 2006 году, во время одного инцидента в Ливане, взвод из четырех Leclerc столкнулся с двумя-пятью израильскими танками Меркава, которые пытались войти в ливанскую деревню Марвахина. Противостояние продолжалось 20 мин, после чего обе стороны разошлись.

Особенности Leclerc и мнение эксперта

Leclerc имеет систему автоматического заряда с темпом стрельбы 12 снарядов/мин. Поскольку исчезает потребность в человеке, который будет заряжать танк, автозарядчик сокращает экипаж до трех человек — командира, наводчика и водителя.

Кроме того, танк оснащен пулеметом 50-го калибра, расположенным соосно с главным орудием, а не рядом с люком командира.

Leclerc имеет 120-миллиметровое гладкоствольное основное оружие, стреляющее программируемыми фугасными снарядами воздушного разрыва.

Основные преимущества танка Leclerc заключаются в его оборонительных свойствах и мобильности. Боевая машина на 10 т легче, чем большинство западных основных танков. В свою очередь, это дает танку много преимуществ:

хорошее соотношение мощности и веса;

меньшее давление на почву;

великолепное ускорение;

высокая максимальная скорость — 72 км в час.

Более того, французский Leclerc способен проехать 547 км без дозаправки.

— Он был бы очень полезен для Украины! Французский танк отлично подходят для наступательных действий, является очень эффективным, имеет хорошее бронирование и характеристики по защищенности башни и корпуса. Леклерк имеет высокие показатели устойчивости самого бронирования относительно снарядов. Фактически, это устойчивость до 700 мм, — отмечает военный эксперт.

По словам Коваленко, танки имеют один весомый минус — их очень мало на вооружении Франции.

— Во Франции таких танков более 200 единиц. То есть говорить о том, что они нам смогут поставлять большое количество Leclerc, невозможно. Максимум, который сможет передать Франция, — это батальон, то есть немногим более 30 единиц. В этом и проблема, — говорит Коваленко.

Основные характеристики