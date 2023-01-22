Наступления РФ на Запорожском направлении нет: что на самом деле происходит

Январь, 22 в 14:13

На Запорожском направлении войска РФ активных масштабных действий не осуществляют, заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

То есть он опроверг сообщения российских пропагандистских СМИ якобы о начале наступления войск РФ в Запорожской области.

— В то же время враг регулярно пытается малыми группами до 10 человек совершать штурмовые действия в отношении наших позиций. На отдельных направлениях противник действительно имел определенные частичные успехи, но сейчас он отброшен на прежние позиции, — подчеркнул он.

По его словам, в целом ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной, продолжаются обстрелы оккупантами гражданского населения на критической инфраструктуры.

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Фото: Главное управление разведки МОУ