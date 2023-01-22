Наступу РФ на Запорізькому напрямку немає: що насправді відбувається

Січень, 22 в 14:13

На Запорізькому напрямку війська РФ активних масштабних дій не здійснюють, заявив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону.

Тобто він спростував повідомлення російських пропагандистських ЗМІ нібито про початок наступу військ РФ у Запорізькій області.

– Водночас ворог регулярно намагається малими групати до 10 осіб здіснювати штурмові дії щодо наших позицій. На окремих напрямках противник справді мав певні часткові успіхи, але наразі його відкинуто на попередні позиції, – наголосив він.

За його словами, загалом ситуація на Таврівському напрямку залишається стабільно складною, продовжуються обстріли окупантами цивільного населення на критичної інфраструктури.

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