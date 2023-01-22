Январь, 22 в 18:34

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что российские угрозы применения ядерного оружия являются опасными, неприемлемыми морально и нарушающими международное право.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Австрии.

– Угрозы применения ядерного оружия чрезвычайно опасны. Они не только абсолютно неприемлемы с моральной точки зрения, но также снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право, – сказано в сообщении.

Министр добавил, что альтернативы ядерному разоружению нет, потому что пока это страшное оружие существует – оно представляет угрозу всему миру. По его словам, необходимо “уничтожить ее до того, как она уничтожит нас”.

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Шалленберг рассказал, что риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными. В качестве примера он вспомнил, что Россия угрожает применить ядерное оружие в рамках своей агрессивной войны против Украины.

– Ядерная риторика на Корейском полуострове также усиливается, а напряженность в Южно-Китайском море и Южной Азии растет, – заявили в ведомстве.

Он подчеркнул, что опасность ядерной эскалации – умышленной или случайной – “сейчас выше, чем когда-либо раньше”.

Фото: Alexander Schallenberg