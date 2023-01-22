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Факты / Україна

Россия неадекватна: Подоляк ответил на ядерные угрозы спикера Госдумы РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на ядерные угрозы спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Он отметил, что Россия политически неадекватна.

— РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине — это угроза мифическим городам РФ, и потому ждите эскалации… То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться, – написал Подоляк в Twitter.

Напомним, сегодня спикер российской Госдумы Вячеслав Володин пригрозил “глобальной катастрофой” странам НАТО из-за поставок западного оружия Украине.

По его словам, решения Вашингтона и Брюсселя “ведут мир к страшной войне” и “совершенно другим боевым действиям”.

— Учитывая технологическое преимущество российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны, — написал Володин.

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