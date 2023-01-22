Россия неадекватна: Подоляк ответил на ядерные угрозы спикера Госдумы РФ
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на ядерные угрозы спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Он отметил, что Россия политически неадекватна.
— РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине — это угроза мифическим городам РФ, и потому ждите эскалации… То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться, – написал Подоляк в Twitter.
Чому Рф політ/неадекватна?
Рф вустами Володіна знову загрожує, що передача військової техніки ???????? – це … загроза міфічним містам Рф, і тому чекайте ескалації …
Тобто Рф 11 місяців бомбить ????????, масово вбиває цивільних, але ???????? і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір…Сейчас смотрят
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023
Напомним, сегодня спикер российской Госдумы Вячеслав Володин пригрозил “глобальной катастрофой” странам НАТО из-за поставок западного оружия Украине.
По его словам, решения Вашингтона и Брюсселя “ведут мир к страшной войне” и “совершенно другим боевым действиям”.
— Учитывая технологическое преимущество российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны, — написал Володин.