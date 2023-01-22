Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на ядерные угрозы спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Он отметил, что Россия политически неадекватна.

— РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине — это угроза мифическим городам РФ, и потому ждите эскалации… То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться, – написал Подоляк в Twitter.