Січень, 22 в 18:34

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що російські погрози застосування ядерної зброї є небезпечними, неприйнятними морально та такими, що порушують міжнародне право.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Австрії.

– Погрози застосування ядерної зброї є надзвичайно небезпечними. Вони є не тільки абсолютно неприйнятними з моральної точки зору, але й також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право, – сказано в повідомленні.

Міністр додав, що альтернативи ядерному роззброєнню немає, бо поки ця страшна зброя існує – вона становить загрозу для всього світу. За його словами, необхідно “знищити її до того, як вона знищить нас”.

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Шалленберг розповів, що ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними. Як приклад він згадав те, що Росія погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України.

– Ядерна риторика на Корейському півострові також посилюється, а напруженість у Південно-Китайському морі та Південній Азії зростає, – заявили у відомстві.

Він наголосив, що небезпека ядерної ескалації – навмисної чи випадкової – “наразі є вищою, ніж коли-небудь раніше”.

Фото: Alexander Schallenberg