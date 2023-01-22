Январь, 22 в 12:01

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о передаче Украине танков не приняли в основном из-за нежелания Германии.

Об этом он сказал в интервью ElDiario.

По его словам, война России против Украины находится в состоянии застоя, на фоне этого идут дискуссии о поставках Киеву оружия.

Сейчас смотрят – Идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая медленно, слишком медленно продвигается к решению о поставках этого оружия, — сказал Боррель. Глава дипломатии ЕС считает, что Украина должна быть вооружена танками, однако решение в основном тормозится Германией. — Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии. Но если этого не будет достигнуто, война будет продолжаться до следующей весны, когда Россия, вероятно, попытается начать новое наступление, — добавил он. Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8) не удалось принять решение о передаче нашему государству современных боевых танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что впечатление, что есть единая танковая коалиция, а Германия ее блокирует – ошибочно. Источник: elDiario

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