Січень, 22 в 13:23

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на ядерні погрози спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна.

Він наголосив на тому, що Росія є політично неадекватною.

– РФ вустами Володіна знову погрожує, що передання військової техніки Україні – це загроза міфічним містам РФ, і тому чекайте ескалації… Тобто РФ 11 місяців бомбить Україну, масово вбиває цивільних, але Україна і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір, – написав Подоляк у Twitter.

Чому Рф політ/неадекватна?

Рф вустами Володіна знову загрожує, що передача військової техніки ???????? – це … загроза міфічним містам Рф, і тому чекайте ескалації …

Тобто Рф 11 місяців бомбить ????????, масово вбиває цивільних, але ???????? і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір… Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023

Нагадаємо, сьогодні спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін пригрозив “глобальною катастрофою” країнам НАТО через постачання західної зброї Україні.

За його словами, рішення Вашингтона та Брюсселя “ведуть світ до страшної війни” і “зовсім інших бойових дій”.

– З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які ухвалюють такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни, – написав Володін.