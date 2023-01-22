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Факти / Україна

Росія неадекватна: Подоляк відповів на ядерні погрози спікера Держдуми РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на ядерні погрози спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна.

Він наголосив на тому, що Росія є політично неадекватною.

– РФ вустами Володіна знову погрожує, що передання військової техніки Україні – це загроза міфічним містам РФ, і тому чекайте ескалації… Тобто РФ 11 місяців бомбить Україну, масово вбиває цивільних, але Україна і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір, – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін пригрозив “глобальною катастрофою” країнам НАТО через постачання західної зброї Україні.

За його словами, рішення Вашингтона та Брюсселя “ведуть світ до страшної війни” і “зовсім інших бойових дій”.

– З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які ухвалюють такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни, – написав Володін.

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