Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Санкції проти РФ можуть набути чинності 24 лютого, а щодо Білорусі ще раніше – Йозвяк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
санкції
Фото: Depositphotos

10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії може набути чинності у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Про це у Twitter написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Крім того, санкції щодо Білорусі можуть бути введені ще раніше, перегляд цінової межі на російську нафту може відбутися на початку березня.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 22 січня в Європейській комісії почали консультації з послами ЄС, щоб ухвалити 10 пакет санкцій проти Російської Федерації, до якого увійдуть обмеження і проти Білорусі за допомогу країні-агресору для ведення війни проти України.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка