Санкції проти РФ можуть набути чинності 24 лютого, а щодо Білорусі ще раніше – Йозвяк

Січень, 22 в 23:02

10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії може набути чинності у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Про це у Twitter написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Крім того, санкції щодо Білорусі можуть бути введені ще раніше, перегляд цінової межі на російську нафту може відбутися на початку березня.

Зараз дивляться Нагадаємо, що 22 січня в Європейській комісії почали консультації з послами ЄС, щоб ухвалити 10 пакет санкцій проти Російської Федерації, до якого увійдуть обмеження і проти Білорусі за допомогу країні-агресору для ведення війни проти України.

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