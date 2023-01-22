Январь, 22 в 9:57

У Германии есть 212 исправных танков Leopard 2 разных модификаций. Из них, возможно, Украина получит 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Издание получило список всех моделей танков Leopard 2, имеющихся в Германии. Отмечено, что этот список был составлен еще в начале лета 2022 года.

Сейчас смотрят Так, согласно списку, у Бундесвера есть 312 танков Leopard 2. Из них 99 танков в мае прошлого года находились в ремонте, а один – был списан. — В результате в списке на вкладке Инвентарь войск есть 212 моделей Leopard 2. Среди них разные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, который является самой современной версией. По состоянию на 22 мая в армии было 53 единицы Leopard 2A7V, — отмечает Der Spiegel. Инсайдеры издания также сообщают, что список содержит информацию, какие модели подходят для отправки Украине. Так, вероятно, Бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. – Согласно списку, сейчас они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии. Военные говорят, что они могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях, — добавляют в сообщении. Ранее СМИ сообщали, что бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт перед отставкой заблокировала передачу Украине танков Leopard, запретив инвентаризацию Leopard и Leopard 2.

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