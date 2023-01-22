Німеччина має 212 справних танків Leopard 2 різних модифікацій. З них, можливо, Україна отримає 19 танків Leopard 2A5, які використовуються тільки для навчань.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

Видання отримало список усіх моделей танків Leopard 2, що є у Німеччини. Зазначено, що цей перелік був складений ще на початку літа 2022 року.

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Згідно зі списком, Бундесвер має 312 танків Leopard 2. З них 99 танків у травні минулого року перебували в ремонті, а один був списаний.

– В результаті у списку на вкладці Інвентар військ є 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 та 2А7V, що є найсучаснішою версією. Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V, – зазначає Der Spiegel.

Інсайдери видання також повідомляють, що список містить інформацію, які моделі підходять для відправки Україні. Так, ймовірно, Бундесвер може передати 19 моделей Leopard 2A5.

– Згідно зі списком, наразі вони використовуються для імітації ворожих сил у центрі бойової підготовки армії. Військові кажуть, що можуть обійтися без моделей 2А5, оскільки вони використовуються лише на навчаннях, – додають у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що колишня міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт перед відставкою заблокувала передання Україні танків Leopard, заборонивши інвентаризацію Leopard і Leopard 2.