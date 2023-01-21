Бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (от правящей партии СДПГ) перед уходом в отставку заблокировала передачу Украине танков Leopard, запретив инвентаризацию Leopard и Leopard 2.

Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве.

Издание указывает, что 20 января украинцы с нетерпением ждали саммита Рамштайн, где, как ожидалось, после нескольких недель обсуждения вопроса о поставке Украине боевых танков, правительство Германии может объявить о своем решении на этой встрече.

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Однако новый министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ), который к началу заседания находился на своем посту всего 24 часа, не смог сообщить ничего нового по этому вопросу.

— Если одно это вызвало удивление, то другое заявление министра обороны стало настоящим сюрпризом: только сейчас, спустя почти год после того, как Украина впервые попросила боевые танки, будут проверены запасы танков Leopard в Германии. В кулуарах саммита Писториус заявил, что был издан соответствующий приказ, — пишет издание.

По данным Business Insider из нескольких источников в Министерстве обороны Германии, это произошло из-за того, что бывший министр обороны Кристина Ламбрехт, по слухам, менее чем за неделю до своей отставки дала указание своим чиновникам не проводить инвентаризацию танков Leopard 1 и Leopard 2 в Бундесвере.

— И это несмотря на то, что ее министерство, как говорят, предложило предварительно подсчитать автомобили, чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных дальнейших поставках, — пишет издание.

В качестве возможной причины этого называется то, что канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) не хотел подвергаться дополнительному давлению в вопросе о возможных поставках боевых танков.

— Если бы стало известно, что бундесвер ведет подсчет своих действующих танков, это могло бы быть истолковано как готовность поставлять танки. Предполагалось, что такого впечатления следует избегать, тем более что канцелярия Канцлера, как говорят, не давала официального распоряжения Министерству обороны изучить этот вопрос, — пишет Bussines Insider.

Издание пыталось связаться с Кристиной Ламбрехт в пятницу вечером, однако она не ответила на их запрос.

— Если окажется, что она отдала такой приказ, это будет политически взрывоопасно, и не только для нее. Прежде всего, Шольцу и его канцелярии придется объясниться. То, что Шольц, похоже, не захотел узнать, сколько танков Leopard 1 и 2 может быть поставлено незадолго до саммита в Рамштайне, на котором многие другие страны ожидают от Германии решения по танковому вопросу, может быть истолковано как незаинтересованность, — отмечает Bussines Insider.

Независимо от политической позиции в отношении поставок боевых танков, не зная точно, сколько танков Leopard 1 и 2 Германия может поставить в принципе, невозможно принять обоснованное решение, указывает издание.

При этом это не первый случай, когда ведомство канцлера принимает решения о поставках оружия без консультаций с Бундесвером. Например, 5 января Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что Германия хочет поставить боевые машины пехоты Marder.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт после этого уточнил, что касательно БМП Marder, то Украине хотят оснастить батальон таких машин.

— В зависимости от модификации, батальон включает в себя около 40 машин. Эти 40 автомобилей должны быть готовы до конца первого квартала, чтобы затем их можно было передать Украине, — заявил тогда Хебестрейт.

Пока неясно, удастся ли уложиться в это число, поскольку министр обороны Германии Писториус также говорил о том, что Украине будет передано “до” 40 Marder.