Сейчас самое время удвоить усилия и дать Украине все инструменты для завершения войны — Джонсон

Январь, 22 в 16:44

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал спор о том, получит ли Украина больше танков, чтобы дать отпор России.

В заявлении, распространенном PA Media, он выразил свою поддержку отправки в Киев большего количества танков, сказав, что “сейчас самое время удвоить усилия и дать украинцам все инструменты, необходимые для завершения войны”.

— Для меня большая честь посетить Украину по приглашению президента Зеленского. Страдания народа Украины продолжаются слишком долго. Единственный способ закончить эту войну — победа Украины, и как можно быстрее. Чем раньше Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и для всего мира, — сказал Джонсон.

Напомним, что в воскресенье, 22 января, Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он побывал не только в столице, но и на територии пострадавших в результате российского наступления в начале 2022 года Бучи и Бородянки в Киевской области.

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