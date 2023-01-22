Зараз саме час подвоїти зусилля та дати Україні усі інструменти для завершення війни – Джонсон
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував суперечки щодо того, чи отримає Україна більше танків, аби дати відсіч Росії.
У заяві він висловив свою підтримку щодо відправки до Києва більшої кількості танків, сказавши, що “зараз саме час подвоїти зусилля та дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення війни”.
– Для мене велика честь відвідати Україну на запрошення президента Зеленського. Страждання народу України продовжуються надто довго. Єдиний спосіб закінчити цю війну — перемога України і якнайшвидше. Чим раніше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу, – сказав Джонсон.
Нагадаємо, що у неділю, 22 січня, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон прибув у Київ з неоголошеним візитом. Він побував не тільки в столиці, але й в постраждалих на початку російського наступу в 2022 році Бучі та Бородянці.