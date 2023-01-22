Январь, 22 в 14:25

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают стратегически правильным то, как украинские военные обороняют Бахмут Донецкой области.

Эксперты уверены: потери, которые Вооруженные силы Украины могут понести во время дальнейшей обороны города, не сравнить с теми потерями, которые понесли бы ВСУ, позволив российским войскам легко захватить этот населенный пункт.

– Сам Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения. Но если бы российские войска захватили его относительно быстро и с незначительными потерями, РФ могла бы надеяться на расширение своих операций. В таких условиях ВСУ были бы вынуждены спешно возводить оборонительные позиции на не слишком подходящей для этого местности, – считают специалисты ISW.

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К тому же, добавляют аналитики, украинские политические и военные лидеры вынуждены делать выбор, который американцам не приходилось делать с 1865 года – определять, какие населенные пункты удерживать, а где отступать.

А это особенно важно, зная, какие зверства совершают российские военные против мирных жителей на оккупированных территориях, площадь которых сейчас составляет более 100 тыс. кв. км.

Ранее украинские силы использовали схожую модель постепенного истощения армии России в Луганской области, заставляя врага терять живую силу и технику в погоне за незначительными тактическими достижениями.

Таким образом российские войска месяцами пытались пробить эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске в начале лета 2022 года.

Захватить Лисичанск армия РФ смогла лишь после контролируемого отхода украинских войск и довольно быстро осознала, что на этом придется завершить наступление в Луганской области.

– Украинская оборона Бахмута, вероятно, ориентирована на подобный результат – российские войска бросают живую силу и технику в этот район с мая 2022 года, но до сих пор не добились никаких значительных успехов, – отмечают американские аналитики.

ISW считают, что украинские войска фактически заставляют РФ сконцентрироваться на Бахмуте, чтобы помешать им наступать на других участках фронта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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