ЗСУ стратегічно правильно обороняють Бахмут – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають стратегічно правильним те, як українські військові обороняють Бахмут Донецької області.

Експерти певні: втрати, яких Збройні сили України можуть зазнати під час подальшої оборони міста, не порівняти з тими втратами, яких би зазнали ЗСУ, дозволивши російським військам легко захопити цей населений пункт.

За таких умов ЗСУ були б змушені поспіхом зводити оборонні позиції на не надто придатній для цього місцевості, – вважають фахівці ISW.

– Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення. Але якби російські війська захопили його відносно швидко й із незначними втратами, РФ могла б сподіватися на розширення своїх операції.

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До того ж, додають аналітики, українські політичні та військові лідери змушені робити вибір, який американцям не доводилося робити з 1865 року – визначати, які населені пункти утримувати, а якими поступатися.

А це особливо важливо, знаючи, які звірства вчиняють російські військові проти мирних жителів на окупованих територіях, площа яких зараз становить понад 100 тис. кв. км.

Раніше українські сили використовували схожу модель поступового виснаження армії Росії в Луганській області, змушуючи ворога втрачати живу силу й техніку в гонитві за незначними тактичними досягненнями.

Так російські війська місяцями намагалися пробити ефективну українську оборону в Сєвєродонецьку та Лисичанську на початку літа 2022 року.

Захопити Лисичанськ армія РФ змогла лише після контрольованого відходу українських військ і досить швидко усвідомила, що на цьому доведеться завершити наступ у Луганській області.

– Українська оборона Бахмута, імовірно, орієнтована на подібний результат – російські війська кидають живу силу та техніку до цього району із травня 2022 року, але й досі не досягли жодних значних успіхів, – зазначають американські аналітики.

ISW вважають, що українські війська фактично змушують РФ концентруватися на Бахмуті, щоб завадити їм наступати на інших ділянках фронту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

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