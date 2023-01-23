Украинские защитники поразили российский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона — ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны подбили вражеский катер при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы вблизи Херсона.
Об этом сообщает ОК Юг.
— При попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре, Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей, — говорится в сообщении.
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Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили 720 оккупантов и вражеский катер.
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