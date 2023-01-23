Январь, 23 в 12:06

Силы обороны подбили вражеский катер при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы вблизи Херсона.

Об этом сообщает ОК Юг.

— При попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре, Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили 720 оккупантов и вражеский катер.

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