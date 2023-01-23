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Факти / Україна

Українські захисники уразили російський катер під час спроби висадки ДРГ поблизу Херсона – ОК Південь

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Українські захисники уразили російський катер під час спроби висадки ДРГ поблизу Херсона – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили ворожий катер під час спроби висадки диверсійно-розвідувальної групи поблизу Херсона.

Про це повідомляє ОК Південь.

– Під час спроби ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потьомкінських островів на Дніпрі, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей, – йдеться у повідомленні.

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Раніше Генштаб повідомив, що за минулу добу українські військові знищили 720 окупантів та ворожий катер.

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