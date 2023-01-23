Минус 720 оккупантов и катер: потери РФ в войне за минувшие сутки

Январь, 23 в 8:21

Россия в войне против Украины потеряла 121 480 своих солдат, из них 720 украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 23.01.23:

Сейчас смотрят