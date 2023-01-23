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Факты / Україна

Минус 720 оккупантов и катер: потери РФ в войне за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати РФ, війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Россия в войне против Украины потеряла 121 480 своих солдат, из них 720 украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 23.01.23:

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  • средств ПВО — 220 ед,
  • самолетов – 287 ед,
  • вертолетов – 277 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),
  • крылатых ракет 749,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+1 катер),
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4) ед,
  • специальной техники – 193.
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Источник: Генштаб ВСУ
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