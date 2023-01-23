Минус 720 оккупантов и катер: потери РФ в войне за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Россия в войне против Украины потеряла 121 480 своих солдат, из них 720 украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 23.01.23:
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- танков ‒ 3150 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6276 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2146 (+2) ед,
- РСЗО – 447 (+2) ед,
- средств ПВО — 220 ед,
- самолетов – 287 ед,
- вертолетов – 277 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),
- крылатых ракет 749,
- кораблей / катеров ‒ 18 (+1 катер),
- автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4) ед,
- специальной техники – 193.