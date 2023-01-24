Январь, 24 в 13:12

Перед российскими оккупационными войсками сейчас стоят две задачи на фронте в Украине – задача минимум и максимум.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя активизацию боев на Донбассе.

По словам военного эксперта, задача минимум оккупантов состоит в захвате Донецкой и Луганской областей.

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– У них, очевидно, есть две задачи: минимум и максимум. Задача минимум – это захватить Донецкую область, получить полноценный контроль над Луганской и стабилизировать фронт. То есть оставить за ними то, что они оккупируют. Для них чрезвычайно важен юг – это сухопутный коридор в Крым, — отметил Мусиенко.

Он уточнил, что именно поэтому российские войска пытаются активизировать боевые действия там, где могут, чтобы оттягивать украинские силы.

– Задача максимум – попытаться расширить плацдарм и выдвинуться дальше с целью увеличения оккупации украинской территории, – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что именно под эти задачи в РФ сейчас продолжают мобилизацию и перебрасывают силы на фронт. В частности, была частично восстановлена 1 танковая армия РФ, которую Вооруженные силы Украины практически уничтожили во время полномасштабной войны.

Эта танковая армия РФ проходила обучение на территории Беларуси, а теперь командование перебросило ее в район города Валуйки (Белгородская область), где есть пункт дислокации российских войск.

По словам Мусиенко, в целом враг сейчас концентрируется на трех направлениях:

Первый – он планирует с фланга зайти в тыл украинской группировке войск, которая двигается в направлении города Кременная в Луганской области. Именно для этого командование РФ перебросило 1 танковую армию в район Валуек. Агрессор хочет блокировать продвижение украинских войск в Луганской области и рассчитывает на большое количество живой силы – своих мобилизованных.

– он планирует с фланга зайти в тыл украинской группировке войск, которая двигается в направлении города Кременная в Луганской области. Именно для этого командование РФ перебросило 1 танковую армию в район Валуек. Агрессор хочет блокировать продвижение украинских войск в Луганской области и рассчитывает на большое количество живой силы – своих мобилизованных. Второй – боевые действия в районе городов Бахмут – Соледар. Враг планирует двигаться из Соледара на северо-восток – в направлении Белогоровки, Северска, однако ВСУ отражают атаки.

– боевые действия в районе городов Бахмут – Соледар. Враг планирует двигаться из Соледара на северо-восток – в направлении Белогоровки, Северска, однако ВСУ отражают атаки. Третий – Запорожское направление “как сопутствующее для того, чтобы двигаться в Донецкой области”. Оккупанты видят, что линия обороны ВСУ под Бахмутом прочная, и пытаются обходить наши силы с севера и с юга.

– Надо сказать, что предыдущие несколько суток, когда враг пытался интенсифицировать боевые действия на Запорожском направлении, для них не увенчались успехом. Они усилили обстрелы, начали вылазки своих групп, но успеха не имели, – добавил Мусиенко.

Военный эксперт уточнил, что сейчас наблюдается более интенсивное применение живой силы, штурмовых групп РФ. Это может свидетельствовать о том, что у оккупантов не на все направления хватает артиллерии и тяжелого вооружения.

Кроме того, российские войска начали оттягивать свои силы, опасаясь украинского дальнобойного оружия: например, перебазировали военные вертолеты из-под Мелитополя в сторону Бердянска.

По оценкам Мусиенко, начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, недавно ставший командующим российскими войсками в Украине, начал активнее использовать на фронте десантные войска, несмотря на то, что они ранее понесли большие потери.

Военный эксперт также не исключает, что под командованием Герасимова войска РФ могут готовить ракетные удары по военным объектам перед наступательными действиями.