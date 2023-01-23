Январь, 23 в 13:25

В ближайшие два месяца, в феврале – марте 2023 года, будут происходить активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью агентству Укринформ.

Он напомнил, что ранее новоназначенный командующий войсками РФ в Украине Валерий Герасимов не выполнил задачу Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Теперь же российский диктатор Владимир Путин поставил задачу захватить Донбасс до марта 2023 года.

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– Февраль-март будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях, – подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что сейчас также происходит перебрасывание 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии РФ из Беларуси. Поэтому в разведке не исключают, что агрессор может снова попытаться пойти в наступление на Купянском направлении.

– Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области, — заявил Скибицкий.

В разведке прогнозируют, что российское военное командование начнет снова более активно применять воздушно-десантные войска. Представитель ГУР напомнил, что в начале полномасштабной войны именно под командованием Герасимова эти войска РФ за первые полгода потеряли почти половину личного состава.

Скибицкий также предупредил, что Россия проводит мощную информационную кампанию против Украины. Это, в частности, касается угроз со стороны Беларуси: эта тема сейчас активно нагнетается.

– Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население… Вы же посмотрите, как многие именно российские аналитики, которые сейчас работают за границей, говорят о 220 тыс. группировке на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тыс… На самом деле их нет там. Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года, — объяснил представитель ГУР.

Он уточнил, что украинские военные готовы к угрозам на северной границе, подготовлены оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО (в том числе и над Киевом). Скибицкий заверил, что при необходимости украинские защитники будут сбивать не только вражеские крылатые ракеты на севере, но и вертолеты и самолеты.

Недавно в украинской разведке сообщали, что весна и начало лета будут решающими в полномасштабной войне, которую РФ развязала против нашего государства. В то же время, новый “поход на Киев” со стороны Беларуси в ГУР считают маловероятным.