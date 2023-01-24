Січень, 24 в 13:12

Перед російськими окупаційними військами зараз стоять два завдання на фронті в Україні – завдання мінімум та максимум.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи активізацію боїв на Донбасі.

За словами військового експерта, завдання мінімум окупантів полягає в захопленні Донецької та Луганської областей.

Зараз дивляться

– У них, очевидно, є два завдання: мінімум і максимум. Завдання мінімум – це захопити Донецьку область, отримати повноцінний контроль над Луганською і стабілізувати фронт. Тобто залишити за ними те, що вони окупують. Для них надзвичайно важливий Південь – це сухопутний коридор на Крим, – зазначив Мусієнко.

Він уточнив, що саме тому російські війська намагаються активізувати бойові дії там, де можуть, щоб відтягувати українські сили.

– Завдання максимум – спробувати розширити плацдарм і висунутися далі з метою збільшення окупації української території, – пояснив експерт.

Він наголосив, що саме під ці завдання в РФ зараз продовжують мобілізацію та перекидають сили на фронт. Зокрема, була частково відновлена 1 танкова армія РФ, яку Збройні сили України практично знищили під час повномасштабної війни.

Ця танкова армія РФ проходила навчання на території Білорусі, а тепер командування перекинуло її в район міста Валуйки (Бєлгородська область), де є пункт дислокації російських військ.

За словами Мусієнка, загалом ворог зараз концентрується на трьох напрямках:

Перший – він планує з флангу зайти в тил українському угрупованню військ, яке рухається в напрямку міста Кремінна на Луганщині. Саме для цього командування РФ перекинуло 1 танкову армію в район Валуйок. Агресор хоче блокувати просування українських військ на Луганщині та розраховує на велику кількість живої сили – своїх мобілізованих.

– він планує з флангу зайти в тил українському угрупованню військ, яке рухається в напрямку міста Кремінна на Луганщині. Саме для цього командування РФ перекинуло 1 танкову армію в район Валуйок. Агресор хоче блокувати просування українських військ на Луганщині та розраховує на велику кількість живої сили – своїх мобілізованих. Другий – бойові дії в районі міст Бахмут – Соледар. Ворог планує рухатися з Соледара на північний схід – в напрямку Білогорівки, Сіверська, проте ЗСУ відбивають атаки.

– бойові дії в районі міст Бахмут – Соледар. Ворог планує рухатися з Соледара на північний схід – в напрямку Білогорівки, Сіверська, проте ЗСУ відбивають атаки. Третій – Запорізький напрямок “як супутній для того, щоб рухатися на Донеччині”. Окупанти бачать, що лінія оборони ЗСУ під Бахмутом міцна, і намагаються обходити наші сили з півночі та з півдня.

– Треба сказати, що попередні кілька діб, коли ворог намагався інтенсифікувати бойові дії на Запорізькому напрямку, для них не увінчалися успіхом. Вони посилили обстріли, почали вилазки своїх груп, але успіху не мали, – додав Мусієнко.

Військовий експерт уточнив, що зараз простежується більш інтенсивне застосування живої сили, штурмових груп РФ. Це може свідчити, що в окупантів не на всі напрямки вистачає артилерії та важкого озброєння.

Крім того, російські війська почали відтягувати свої сили, побоюючись української далекобійної зброї: наприклад, перебазували військові гелікоптери з-під Мелітополя в бік Бердянська.

За оцінками Мусієнка, начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, який нещодавно став командувачем російських військ в Україні, почав активніше використовувати на фронті десантні війська, попри те, що вони раніше зазнали великих втрат.

Військовий експерт також не виключає, що під командуванням Герасимова війська РФ можуть готувати ракетні удари по військових об’єктах перед наступальними діями.