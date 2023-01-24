Продержали в яме двое суток. Потерпевший от пыток военных РФ о пленении и как удалось выжить

Мы ждем российских палачей в комнате следственного изолятора – Харьков только оправился после очередного блекаута, в Днепре разбирают завалы после ужасной ракетной атаки по многоэтажке. Под завалами взрослые, дети. В моей голове неистовый крик женщины, потерявшей родного человека, перед глазами минута тишины, когда ГСЧСовцы пытались услышать голоса людей под завалами. Я вспоминаю харьковскую школу сразу после боя с российскими спецназовцами, утро 24 февраля, когда проснулась от взрывов, и 10-километровые очереди автомобилей, где родители спасали своих детей от войны. Через мгновение здесь, в следственном изоляторе, я посмотрю в глаза злу, разрушившему жизнь десятков миллионов украинцев. А зло оказалось без зубов, с долгами и промытыми пропагандой мозгами.

Сосновый лес в Новоплатоновке в нескольких километрах от освобожденной Боровой. База отдыха Свет шахтера. Деревянные домики, спаленный двухэтажный павильон.

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И яма… Рядом с ней чьи-то тапочки, присыпанные песком. В этой яме, глубиной 4 м, оккупанты держали людей без еды и воды. Когда село освободили, украинские следователи нашли здесь тела убитых мужчин – с проломленными черепами, огнестрельными ранениями, прикованных друг к другу наручниками.

А чуть раньше одна местная жительница нашла в яме тело своего внука с 15 огнестрельными ранениями и множеством порезов. Правоохранители установили личности погибших, говорит прокурор.

– В ходе досудебного расследования установлено, что в указанной яме были найдены тела трех убитых участников АТО. Их фамилии в настоящее время установлены, установлено, что они принимали участие в антитеррористической операции, и мы подозреваем, что именно за их участие в АТО к ним применялась пытки, и в дальнейшем они были убиты, — говорит начальник отдела противодействия военным преступлениям прокуратуры Харьковской области Спартак Борисенко.

Кто пытал АТОвцев до смерти, следствие еще устанавливает, говорит прокурор Борисенко. Все данные тщательно проверяют, ведь материалы уголовных производств станут доказательствами в международном суде. Сейчас удалось установить тех, кто пытал мужчин, которым удалось выжить. Преступников поймали и доказали их вину – их опознали трое пострадавших мужчин.

Продержали в яме двое суток. Потерпевший от пыток военных РФ о пленении и как удалось выжить / 4 фотографии

— Во время проведения досудебного расследования были собраны доказательства, подтверждающие их виновность, а именно их вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелями в деле, протоколами опознания по фотоснимкам, протоколами проведения следственных экспериментов. Кроме того, непосредственно у одного из задержанных, указанных военнопленными, на телефоне хранились видеозаписи с незаконным задержанием и доставкой со связанными руками и мешком на голове участников, — говорит Борисенко.

Данные о пострадавших в материалах уголовного производства засекречены ради безопасности, поэтому мы не показываем лицо и не называем подлинное имя пострадавшего. Мы встречаемся с Александром – так мужчина просит себя называть, – на базе Свет шахтера. Он тяжело дышит, на его глазах проступают слезы — не думал, говорит, что выживет.

Потерпевший.

— Чувства не из лучших, очень плохие ощущения, лучше сюда не возвращаться, — говорит потерпевший.

Он один из трех пострадавших, чудом выживших, согласился рассказать о плене. Вспоминает, как утром 4 сентября 2022 года в дверь его квартиры кто-то постучал. Он только собирался на рыбалку, как ворвались трое с автоматами, положили Александра лицом в пол и начали обыск.

— Они сразу меня ударили, положили на пол, потом еще раз ударили, потом спрашивали: “Что ты, издевался над Донбассом восемь лет, теперь пришла твоя очередь”, — говорит он.

Перерыли всю квартиру, забрали ноутбук, телефон, даже инструменты и духи. Искали оружие и спрашивали, кого знает из АТОвцев. Это длилось час. Затем надели мешок на голову, связали руки и увезли.

— Надели синтетический мешок из-под спальника зеленый, в нем было тяжело дышать, посадили в машину и увезли. Я слышал, что пацанов многих забирали, ну, я догадывался, что где-то могут повезти, я слышал, что на Купянск людей многих возили, но о таком не догадывался. Они из машины меня выбросили, еще получил пару ударов, меня вели, хотели бросить в яму так, я на колени встал, говорю: “Не надо, я слезу, чего вы меня будете…” И поставили лестницу, я по лестнице слез в яму, – рассказывает Александр.

Мешок сняли только в яме, внутри было пусто, вспоминает мужчина, на стенах увидел выцарапанные имена.

– Вы сидели в этой яме? — Да, она сейчас немного засыпана, она была квадратная такая, и надписи были, ленты нарисованы на стенах в этой яме. Такие были палочки, как из Робинзона Крузо, я думаю, кто-то считал дни, – говорит потерпевший.

Александра водили на допрос, избивали, а ночью светили в яму фонариком – проверяли, жив ли. Били автоматом, ногами, руками, угрожали убить.

— Деревянным молотком, киянкой, били по коленям, по ногам, локтям, плечам, по пяткам били. – И все время спрашивали что-то? – Да, приходили, постоянно спрашивали: “Ну, что вспомнил?” Ну, завтра, говорят, привезем врачей, будем тебя на запчасти продавать, – говорит он.

Его продержали в яме двое суток и отпустили — до сих пор не может поверить, что выжил, ведь многие мужчины из плена живыми не вернулись.

– Когда я смотрел им в глаза, там нет ничего человеческого вообще, – говорит потерпевший.

О пыточной на базе Свет шахтера я впервые услышала, когда добралась до Боровой после ее освобождения. По селу туда-сюда ездила техника ВСУ, местные подбегали к дороге и радостно махали украинским военным. Среди них была и местная медсестра Валентина.

Она рассказала о зверствах россиян, которые квартировали в помещениях суда, администрации и полиции, пьянствовали и кричали, что “Россия здесь навсегда”, мужчин хватали дома или посреди улицы и везли в пыточные: в Пески-Радьковские, в Купянск или в яму — на базу Свет шахтера.

– АТОвцев, мальчиков наших убили на Свете шахтера – такая турбаза у нас там была. Там мальчиков нашли мертвыми, очень большое горе, – говорит жительница Боровой Валентина Скрипник.

В тот же день мы встретили женщину, которая рассказала: в яме побывал ее муж – АТОшник, его избивали, пытали шокером, паяльником, заставляли копать могилы.

– У меня из квартиры забирали мужа, трое суток держали в яме, хоронили многих ребят здесь, АТОвцев, – говорит жительница Боровой Татьяна.

Александр рассказывает – знал одного из убитых мужчин:

– Да, Сережка Авдеев, я знал этого мальчика, – говорит потерпевший.

Верит, что тех, кто замучил до смерти его и других мужчин, поймают, они заслуживают пожизненного заключения. Как и те, кто применял пытки к нему. Его палачами оказались военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российской ГРУ ГШ РФ, двое из них были завербованы частной военной компанией Редут.

— Это первое в Украине дело, в котором вынесен обвинительный приговор суда непосредственно при участии обвиняемых с реальной мерой наказания в отношении членов частной военной компании и двух военнослужащих ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, — сообщает Борисенко.

Они дислоцировались в Боровой, а когда в Харьковской области началось большое контрнаступление ВСУ, их перебросили под Балаклею, которая оказалась в окружении, обещанного подкрепления не дождались. 20 дней прятались в пустом доме. Боевики были хорошо вооружены – автоматами, пулеметами, гранатометами. При задержании одного боевика ликвидировали. Позже один из российских наемников расскажет о блестящей спецоперации спецназовцев по их задержанию:

– Зашел местный житель покормить рыбок в дом, в который мы залезли. Поговорили с ним, дали ему денег, чтобы он купил нам еды, но вместо еды пришла Альфа, — говорит осужденный военнослужащий РФ Михаил Иванов.

Во время задержания главарь рассказал, что им приказали следить за перемещением ВСУ, ждали подкрепления, однако все убежали и оставили их в окружении. Четырех российских военнослужащих взяли в плен и осудили за нарушение законов и обычаев войны, а именно — пытки гражданских. Каждый получил по 11 лет тюрьмы.

Все четверо в суде признали вину и раскаялись, их держат в СИЗО до возможного обмена. В их головах коктейль из лжи, пропаганды и жажды денег, говорят — не собирались никого убивать, но трое из четырех побывали на войне в Украине уже несколько раз. Утверждают — пришли освобождать украинцев, а у самих нет части зубов и большие долги, признают, их командование использует как пушечное мясо, однако возвращаются в Украину снова.

Преступник РФ Руслан Колесников.

– Позвонили товарищи, пригласили, мы на переподготовку собирались ехать, предложили ехать в Украину, говорят, там будут… как выразиться, в общем, освобождать Украину. Вот так вот нам объяснили – освобождать Украину. – От кого? – Ну, там фашисты заняли, блок НАТО. Но когда мы попали на территорию, мы поняли, что мы, как говорится, не освободители. — А когда вы верили этой информации, вы действительно думали, что в Украине фашисты? – Ну, конечно, как же не верить? Телевизор смотрим — запрещен русский язык, в таком духе все, гонения русскоязычного населения, вот в таком духе, блок НАТО на границы выходит. – А у вас был доступ к информации? Была ли возможность смотреть не только российские новости? – Конечно, была! Даже как-то не задумывался. В интернете тоже смотрели, или YouTube, я слабо с интернетом, тоже ролики были, что там русских разгоняют, срывают георгиевские ленточки, вот такое показывали, я видел, – говорит осужденный военнослужащий РФ Руслан Колесников.

55-летний командир отделения Руслан Колесников из Ростова-на-Дону, главарь группы – завербованный частной военной компанией Редут еще в 2017-м, воевал в Сирии, а зимой подписал контракт и пришел воевать в Украину. За это, говорит, обещали 240 тыс. рублей в месяц, которые, говорит, полностью так и не выплатили.

— У нас, сами знаете, сейчас страна вся в долгах, население обнищало, у всех по десять кредитов, ну, образно, один кредит берут, чтоб расплатиться другим. У народа денег нету, семьи как-то кормить надо, жить как-то надо, комуналку платить надо, – говорит Колесников.

24 февраля в составе оккупационных войск Колесников вошел в Украину со стороны Беларуси. Надеялись, что Украина скоро падет и не будет никакого сопротивления. Однако вместо цветов получили свинец, а зайдя в Украину поняли – их российское командование использует как мясо, однако, несмотря на это, остались воевать.

Преступник РФ Руслан Колесников.

— 24 числа нас вывезли в Беларусь, а из Беларуси перешли границу, в районе как ее… где радиация… в районе Чернобыля! Припять! – А вы знаете, что там опасно? – Да, радиация. Это мы уже потом, мы же сами не знали. Мы же вышли, смотрим, Припять написано. Думаем, веселое дело. – И вы не отказались? – А уже все. Уже вот он, реактор, – рассказывает военнослужащий РФ.

И даже после бегства с Киевщины зашли в Украину снова, теперь уже в Харьковскую область. Именно там пытали мирных жителей. Били АТОвцев и тех, кто мог иметь информацию о них.

— Держал людей в яме по приказу командира – наш командир уехал в Россию и назначил меня старшим командиром группы, и сказал подчиняться Амуру. Он давал адреса, и мы привозили людей — бывшие участники АТО. – А кто бил молотком? – Это сказано так громко “бил молотком”! Там чисто, как говорится, психологическое воздействие, – говорит Колесников.

Второй осужденный, 46-летний Михаил Иванов — из Краснодара, также завербованный ПВК Редут. Говорит, задерживали АТОвцев, потому что считали – они могут оказывать сопротивление, передавать данные ВСУ, готовить диверсии, и за то, что защищали Донецкую и Луганскую области, которые они упорно называют так называемыми ЛНР и ДНР.

— Мы все время работали, на передке были. А когда нас ротировали, нам командование такую задачу поставило, что имеется информация, якобы о схронах оружия, взрывчатых веществ, а также готовящихся террористических актах против российских военнослужащих. Давали нам адреса – это бывшие участники АТО, которые воевали на Донбассе, приезжали, доставляли на беседу, на допрос, и после того, как их допрашивали, мы их также отвозили и доставляли туда, куда они говорили. — А применяли меры физического воздействия? – К одному да, применили мы. – Что вы делали с ним? – Пару раз стукнули его. – Чем? – Кто-то молотком, кто-то руками. Деревянным молотком, я скажу. По ногам. – А зачем? – Чтобы, как сказать… более разговорчивый был, — рассказывает Иванов.

Иванов также в Украине не первый раз. В 2014-м году приехал добровольцем в Луганскую область, воевал на стороне России.

– Нам объяснили, что есть угроза нападения на Луганск. Так называемая “ЛНР”. — Вы же понимаете, что Луганск – это территория Украины, как Украина может напасть на территорию Украины? – Ну она уже с 14-го года идет неразбериха. – Вы пошли по идеологическим соображениям? – Да. – Как вы приняли это решение? – То, что говорилось об этом — народ Луганска, Донецка страдает, бомбят их, кругом – в интернете, по телевизору, все показывали, помочь жителям Луганска, — сообщает Иванов.

У так называемого “освободителя” Иванова нет большого количества зубов, стабильной работы, дома осталась малолетняя дочь – полусирота. Уже сожалеет, говорит, что пошел воевать в Украину.

Преступник РФ Михаил Иванов.

— То есть вы дочь бросили и пошли “освобождать”? – Почему бросил, в надежных руках. Это да, у меня разрыв мозга произошел, что люди особо не понимают, что произошло, что такое-то, с чего бы кто-то пришел нас спасать, от чего? Они тоже задавали вопрос: “От чего вы нас освобождаете? Мы жили спокойно, хорошо нам было!” — говорит осужденный.

После возвращения обещает заняться воспитанием дочери, дать образование, мечтает выдать ее замуж, дождаться внуков.

— Если вас обменяют и вы вернетесь в Россию, вы расскажете дочери о том, что вы здесь делали? – Наверное, да, расскажу. – Правду расскажете? – Правду. – Расскажете, что били молотком человека ни в чем невинного? – Расскажу правду. – Почему? — Чтобы не делала ошибок таких и однобоко не судила ситуацию. Лично я по своему опыту, я судил с одной стороны, которую я видел, но когда я оказался тут, я посмотрел, послушал, начинаешь соображать, что здесь совсем не то, что рассказывают и показывают. – А что вы поняли? – Что здесь народ не нуждается ни в чьей помощи, хорошо жил, прекрасно, а мы пришли и нарушили это, — рассказывает Иванов.

Я рассказываю ему, что в это время в Днепре разбирают руины после ракетной атаки России по многоэтажке. Десятки погибших, под завалами тела маленьких украинцев. Иванов не верит, что это могла быть их ракета.

— Нам говорят, что они бьют этими… высокоточными ракетами исключительно по военным целям, — говорит Иванов.

Третий осужденный за пытки – 42-летний Валентин Бич из Краснодара. Имеет судимость. В Украину приехал, говорит, впервые – бороться с нацизмом, впрочем, признает – ни одного нациста так и не встретил. Говорит, что избивал только одного человека, которого, уверяет, считал мародером.

— Думал, что тут нацисты, нацисты и наемники. Интернет смотрел, телевидение. Что это надо исправить, повлиять на это как-то. А чем я могу повлиять? Ничем! На тот момент думал, что смогу повлиять. — Вы встречали в Украине фашистов или нацистов? – Нет, я лично не встречал. — Вы били людей? — Одного да, били. – Как били? – Как бьют? – Ногами, руками, молотком? – Нет, молоточком. Не молотком, а молоточком! Деревянным. Это я бил мародера, нет, он был не АТОшник. – Знаете, что в яме нашли убитых? — Я понятия не имею, что это за люди. Я не убивал людей, — рассказывает Бич.

Бич говорит, что хочет вернуться домой в Россию, в семью, к 13-летнему сыну.

— В Россию поехать? Ну, конечно! — Зачем, что там будете делать? – Жить своей жизнью, которой жил до этого. – А кем вы работали? — Работал на автокаре автопогрузчиком. – А ваша семья знает, что вы в Украине воюете? – Я не сказал своим, что в Украине, сказал, что в Крым поеду окна пластиковые ставить. Сожалею, что вообще приехал сюда, потому что… просто жалею и все, не могу сказать почему. — Если вам предложат еще раз в Украину прийти, вы согласитесь? – Нет. – Почему? – Не хочу. Просто не хочу и все. Хватит, один раз съездил.

Говорит, что сожалеет, что пришел в Украину, и 42-летний Максим Вольвак. Хотя он, как и большинство его приспешников, пришел с оружием в Украину не в первый раз. Родился в Луганской области, жил в Воронеже, в Украину вернулся в 2014-м – воевать на стороне России. Тогда воевал за идею, говорит, а прошлой зимой снова пошел против Украины – из-за больших долгов.

— Бывал, в других областях был ранее, 16-й год, 18-й, и где-то в 19-м я уехал. — В Луганской области или Донецкой? – В Луганской. – Почему снова пошли в 2022-м? — Потому как у меня долги, кредиты. Прощения хотел бы попросить за то, что так поступили вообще, и то, что надо эту войну уже заканчивать. – Если вас обменяют, вы вернетесь в Украину второй раз? – Нет.

Так обещают все четверо – если их обменяют, никогда не вернутся в Украину. Уверяют, что все поняли, и извиняются:

— Эту войну надо прекращать, что мы не страна-освободитель, а страна-агрессор, получается. У людей здесь совершенно другое мнение о нашем вторжении, не такое, как нам там рассказывают, — говорит Колесников.

Но можно ли им верить, говорит Александр, трое из четырех пришли с войной в Украину уже не в первый раз, хотя видели – их здесь не ждут и ненавидят. Они принесли боль и страдания, ехали домой и возвращались снова в Украину – убивать и разрушать. Говорит, помнит их глаза и не верит в покаяние.

– Не было у них ничего человеческого, они только ходили, насмехались, ухмылялись, и все, не было там ничего человеческого, – говорит потерпевший.

Фото: Игорь Тамбиев; Нацполиция