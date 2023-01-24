США могут объявить о передаче танков Abrams Украине уже на этой неделе – WSJ

Январь, 24 в 18:03

Администрация Байдена склоняется к отправке большого количества танков Abrams M1 в Украину.

Объявления о поставках могут сделать уже на этой неделе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова официальных лиц США.

Ожидается, что объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией.

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Согласно ей, Берлин согласится прислать меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков партнерами Украины.

Такое соглашение должно было бы разрешить разногласия между США, Германией и другими партнерами Украины по предоставлению танков, что крайне важно во время ключевого этапа войны.

По данным издания, Джо Байден согласился рассмотреть возможность предоставления танков Abrams Украине вопреки решению Пентагона. Этот вопрос был предметом интенсивных переговоров между Вашингтоном и Берлином более недели, однако сейчас он находится на пути к разрешению.

Ранее Пентагон исключал возможность передачи Abrams Украине, объясняя, что они слишком сложные в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.