Январь, 25 в 7:12

РФ вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.

Об этом в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 25 января.

По данным украинской стороны, в российском Краснодаре украинских заключенных активно вербуют в состав частной военной компании Вагнера.

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– Большинство украинцев не довольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Известно, что наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.