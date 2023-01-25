РФ вербует в ЧВК Вагнера украинских заключенных – Генштаб ВСУ
РФ вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.
Об этом в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 25 января.
По данным украинской стороны, в российском Краснодаре украинских заключенных активно вербуют в состав частной военной компании Вагнера.
– Большинство украинцев не довольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Известно, что наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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