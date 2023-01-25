РФ вербує до ПВК Вагнера українських в’язнів – Генштаб ЗСУ

Січень, 25 в 7:12

РФ вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.

Про це в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили 25 січня.

За даними української сторони, у російському Краснодарі українських в’язнів активно вербують до складу приватної військової компанії Вагнера.

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– Більшість українців не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Відомо, що найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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