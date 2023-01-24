Кадровые изменения и бои под Бахмутом: что происходит на 335 день войны (онлайн)

Следующая встреча в формате Рамштайн состоится в феврале.

Эстония отдает Украине все свои 155 мм гаубицы, а также хочет расширить контролируемую морскую зону, чтобы контролировать российские судна.

В Норвегии обсудят возможную передачу Украине танков Leopard.

Турецкая компания Baykar завершила испытания реактивного беспилотника-истребителя Kızılelma с украинским двигателем от компании Мотор Сич.

Странам-членам ЕС удалось достичь договоренности о седьмом транше помощи Украине на €500 млн и еще €45 млн — на тренировку украинских военных.

США рассчитывают доставить в Украину БМП Bradley в течение ближайших недель.

В России снова перестановки в командовании. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сменил руководство военных округов.

Зеленский подписал решение СНБО о правилах пересечения границы для чиновников, а также ввел в действие санкции против 22 граждан РФ, связанных с РПЦ.

По информации, были уволены с должности заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Кроме того, в отставку уйдут руководители ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.