Кадровые изменения и бои под Бахмутом: что происходит на 335 день войны (онлайн)
Следующая встреча в формате Рамштайн состоится в феврале.
Эстония отдает Украине все свои 155 мм гаубицы, а также хочет расширить контролируемую морскую зону, чтобы контролировать российские судна.
В Норвегии обсудят возможную передачу Украине танков Leopard.
Турецкая компания Baykar завершила испытания реактивного беспилотника-истребителя Kızılelma с украинским двигателем от компании Мотор Сич.
Странам-членам ЕС удалось достичь договоренности о седьмом транше помощи Украине на €500 млн и еще €45 млн — на тренировку украинских военных.
США рассчитывают доставить в Украину БМП Bradley в течение ближайших недель.
В России снова перестановки в командовании. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сменил руководство военных округов.
Зеленский подписал решение СНБО о правилах пересечения границы для чиновников, а также ввел в действие санкции против 22 граждан РФ, связанных с РПЦ.
По информации, были уволены с должности заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, в отставку уйдут руководители ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.