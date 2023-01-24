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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Кадровые изменения и бои под Бахмутом: что происходит на 335 день войны (онлайн)

Кадровые изменения и бои под Бахмутом: что происходит на 335 день войны (онлайн)

Следующая встреча в формате Рамштайн состоится в феврале.

Эстония отдает Украине все свои 155 мм гаубицы, а также хочет расширить контролируемую морскую зону, чтобы контролировать российские судна.

В Норвегии обсудят возможную передачу Украине танков Leopard.

Турецкая компания Baykar завершила испытания реактивного беспилотника-истребителя Kızılelma с украинским двигателем от компании Мотор Сич.

Странам-членам ЕС удалось достичь договоренности о седьмом транше помощи Украине на €500 млн и еще €45 млн — на тренировку украинских военных.

США рассчитывают доставить в Украину БМП Bradley в течение ближайших недель.

В России снова перестановки в командовании. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сменил руководство военных округов.

Зеленский подписал решение СНБО о правилах пересечения границы для чиновников, а также ввел в действие санкции против 22 граждан РФ, связанных с РПЦ.

По информации, были уволены с должности заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Кроме того, в отставку уйдут руководители ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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01:08 - 24 января

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете чиновникам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно документу, Кабинету министров Украины в пятидневный срок поручили внести изменения в правила пересечения государственной границы, чтобы ограничить выезд чиновников в личных целях.

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00:44 - 24 января

Совет национальной безопасности и обороны запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях.

– Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве.

Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-нибудь другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся, — сказал президент Владимир Зеленский.

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00:43 - 24 января

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против деятелей Русской православной церкви (РПЦ).

В частности, санкции применены против Михаила Гундяева (племянник Патриарха Кирилла) и других священников РПЦ.

Согласно указу, санкции, кроме представителя РПЦ в Высшем Совете Церквей Гундяева, введены против настоятеля храма Казанской Иконы Божьей Матери Александра Булекова, руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополита Волоколамского Иллариона, протоиерея РПЦ, телеведущего Андрея Ткачева, митрополита Клинского Леонида, других митрополитов.

Володимир Зеленський

Фото: Офис президента

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00:41 - 24 января

Германия не блокирует экспорт танков Leopard 2 из-за давления по поставкам бронетехники в Украину.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, комментируя то, что Берлин не смог принять решение о поставках Украине cовременных боевых танков Leopard 2 во время встречи в формате Рамштайн.

— Похоже, что Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если государства-члены ЕС, у которых оно есть, захотят его отправить, — сказал он.

Танк Leopard 2

Фото: Getty Images

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00:40 - 24 января

Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко, который в конце 2022 года уехал в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности.

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