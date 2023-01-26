Германия намерена доставить Leopard в Украину до конца марта

Январь, 26 в 14:33

Германия планирует доставить боевые танки Leopard 2 в Украину до конца марта.

Об этом сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус, пишет CNN.

– Мы доставим наши танки не позже конца марта… Не думаю, что это поздно, – сказал он.

Отвечая на вопрос, почему Германии понадобилось так много времени, чтобы объявить о поставках танков, Писториус заявил, что Берлин обдумывал решение.

Сейчас смотрят — Мы не колебались – мы вели переговоры с нашими союзниками, мы говорили с нашими партнерами и друзьями о том, что лучше сделать сейчас, и это требует времени, — добавил он. В среду, 25 января, Германия заявила о передаче Украине танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам.

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