Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Германия намерена доставить Leopard в Украину до конца марта

Бедрак Виктория, редактор ленты
Германия намерена доставить Leopard в Украину до конца марта
Фото: Depositphotos

Германия планирует доставить боевые танки Leopard 2 в Украину до конца марта.

Об этом сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус, пишет CNN.

– Мы доставим наши танки не позже конца марта… Не думаю, что это поздно, – сказал он.

Отвечая на вопрос, почему Германии понадобилось так много времени, чтобы объявить о поставках танков, Писториус заявил, что Берлин обдумывал решение.

Сейчас смотрят

— Мы не колебались – мы вели переговоры с нашими союзниками, мы говорили с нашими партнерами и друзьями о том, что лучше сделать сейчас, и это требует времени, — добавил он.

В среду, 25 января, Германия заявила о передаче Украине танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам.

Источник: CNN
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка