Германия намерена доставить Leopard в Украину до конца марта
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Германия планирует доставить боевые танки Leopard 2 в Украину до конца марта.
Об этом сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус, пишет CNN.
– Мы доставим наши танки не позже конца марта… Не думаю, что это поздно, – сказал он.
Отвечая на вопрос, почему Германии понадобилось так много времени, чтобы объявить о поставках танков, Писториус заявил, что Берлин обдумывал решение.
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— Мы не колебались – мы вели переговоры с нашими союзниками, мы говорили с нашими партнерами и друзьями о том, что лучше сделать сейчас, и это требует времени, — добавил он.
В среду, 25 января, Германия заявила о передаче Украине танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам.
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