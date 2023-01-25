Январь, 25 в 12:47

Германия согласовала передачу танков Leopard 2 в Украину. Об этом 25 января стало известно по итогам решения правительства ФРГ.

Речь идет об одной роте танков Leopard 2 (именно 14 единиц, — Ред.) из собственных запасов Бундесвера.

Учения украинских военных начнутся в скором времени. Также Берлин предоставит материально-техническое снабжение и боеприпасы.

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Кроме этого, Германия дала зеленый свет другим странам по поставкам современных машин украинским военным.

Об этом заявил спикер правительства Штеффен Хебештрайт, объявивший о решении канцлера Олафа Шольца.

— Германия передаст Украине 14 основных боевых танков Leopard 2. Кроме того, немецкое правительство дало разрешение другим государствам на поставку в Украину этих танков, — заявил он.

По словам Хебештрайта, этот шаг проходит в координации с международными партнерами. Он добавил, что его цель “быстро сформировать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2”.

Накануне телеканал ABC News со ссылкой на слова высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что 12 стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 в случае положительного решения правительства ФРГ.

Также 24 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что европейские партнеры Украины уже приступили к работе над передачей Украине истребителей F-16.

Источник: Die Welt