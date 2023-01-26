Німеччина має намір доставити Leopard в Україну до кінця березня
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Німеччина планує доправити бойові танки Leopard 2 в Україну до кінця березня.
Про це повідомив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, пише CNN.
– Ми доставимо наші танки не пізніше кінця березня… Не думаю, що це пізно, – сказав він.
Відповідаючи на питання, чому Німеччині знадобилося так багато часу, щоб оголосити про постачання танків, Пісторіус заявив, що Берлін обмірковував рішення.
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– Ми не вагалися – ми вели переговори з нашими союзниками, ми говорили з нашими партнерами та друзями про те, що найкраще зробити зараз, і це потребує часу, – додав він.
У середу, 25 січня, Німеччина заявила про передання Україні танків Leopard та дозволила реекспорт іншим країнам.
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