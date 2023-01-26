В Одессе были слышны взрывы
Требует проверки
Утром 26 января в Одессе были слышны взрывы.
По сообщениям мониторинговых каналов, в области работают силы противовоздушной обороны.
Предварительно, в регионе – прилет.
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Как отмечают представители мониторинга военной активности, в сторону Одесской области направляются еще ракеты.
Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.