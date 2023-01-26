Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Одессе были слышны взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Одессе были слышны взрывы

Утром 26 января в Одессе были слышны взрывы.

По сообщениям мониторинговых каналов, в области работают силы противовоздушной обороны.

Предварительно, в регионе – прилет.

Сейчас смотрят

Как отмечают представители мониторинга военной активности, в сторону Одесской области направляются еще ракеты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка